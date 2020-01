482 osoby zmieściły się w sercu na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Od tego roku Ściskawy są oficjalnym wydarzeniem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– To nowe otwarcie Ściskaw. To serce w którym się ściskamy jest ustandaryzowane, na cały świat to samo. Zostało zaprojektowane przez prof. dr hab. Stanisława Kasjana z UMK w Toruniu. Mamy nadzieję, że to będzie początek wielkiego, nowego ruchu ściskania się na całym świecie – powiedział Jarosław Jaworski, koordynator Świskaw w Polsce.Miasta, które przyłączyły sie do akcji walczą o specjalne nagrody. Dla Ściskaw w Polsce będzie to wart 50 tysięcy złotych sprzęt medyczny, dla zagranicznych Puchar Wielkich Serc.