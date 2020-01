140 osób uczciło dziś pamięć powstańców wielkopolskich biorąc udział w zorganizowanym w Żninie drugim już Biegu Powstańczym.

– Ci ludzie ponad 100 lat temu też podjęli ogromny wysiłek i fizyczny i emocjonalny. My biegając, choć w taki sposób nawiązujemy do tego co oni przeżywali – mówi Wojciech Urbanowski, nauczyciel wf w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie.Bieg zakończył się ciepłym posiłkiem ufundowanym przez organizatora biegu - Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie.