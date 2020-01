Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu prowadzi śledztwo ws. śmierci dwóch osób znalezionych w aucie w miejscowości Szynych k. Grudziądza. Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego grudziądzkiej policji wynika, że odnaleziono ciała kobiety i mężczyzny w średnim wieku.

– W sobotę po godzinie 23.00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że znaleziono zostało w miejscowości Szynych auto i ciała dwóch osób. Jedna znajdowała się w pojeździe, a druga w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zgłaszającym był mieszkaniec tej miejscowości - poinformował w niedzielę PAP oficer prasowy grudziądzkiej policji sierż. sztab. Maciej Szarzyński.Rzecznik policji przekazał, że policjanci po przybyciu na miejsce zdarzenia znaleźli ciała dwóch osób - kobiety i mężczyzny. Z informacji przekazywanych przez "Gazetę Pomorską" wynika, że było to małżeństwo, ale tej informacji sierż. sztab. Szarzyński nie potwierdził w rozmowie z PAP.– Na pewno nie był to wypadek komunikacyjny. To możemy już wykluczyć. Sprawdzamy wszystkie inne okoliczności. Mamy swoją hipotezę, ale dla dobra śledztwa nie mogę na tym etapie podać więcej szczegółów - podkreślił Szarzyński.Dodał, że policja i prokuratura mają pewne podejrzenia, ale muszą one zostać zweryfikowane. Dopytywany o to czy w Szynychu mogło dojść do zabójstwa rzecznik policji stwierdził, że "w tym momencie nie może odpowiedzieć na takie pytanie".– Potwierdzamy, że znaleźliśmy dwa ciała. Trwa śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu. W tej chwili przesłuchiwani są świadkowie i zbieramy dalszy materiał dowodowy - wskazał Szarzyński.