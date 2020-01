Mieszkańcy powiatu mogileńskiego mogą skorzystać z dnia otwartego i zobaczyć wnętrza nowej części szpitala w Mogilnie. Budowa nowego pawilonu kosztowała 17 mln zł. Docelowo znajdą się w nim oddziały funkcjonujące do tej pory w budynku szpitala w Strzelnie.

- Budowa praktycznie się zakończyła. Połączyliśmy XXI wiek z wiekiem XX oraz XIX i chcielibyśmy pokazać jak to dzieło wygląda od środka - powiedział Bartosz Nowacki, starosta mogileński.- W nowym budynku znajdą się: oddział dziecięcy, ginekologia, położnictwo oraz chirurgia. Nowy blok operacyjny stwarza możliwości bezpiecznego leczenia i rozwinięcia różnych procedur medycznych, które do tej pory nie były w tym powiatowym szpitalu stosowane. To będą zupełnie inne warunki funkcjonowania niż do tej pory w Strzelnie czy w starym budynku szpitala w Mogilnie - zaznaczyła Ewa Bonk-Woźniakiewicz, pełniąca obowiązki dyrektora SP ZOZ w Mogilnie.- Mam nadzieję, że ten nowy budynek i warunki przyciągną nie tylko lekarzy. Będziemy również zabiegali o pacjentów. Chcemy, aby leczyło się u nas jak najwięcej osób - dodał starosta.Pierwszych pacjentów nowy szpital w Mogilnie przyjmie w kwietniu. Wyremontowane zostaną jeszcze stare budynki szpitalne w Mogilnie i Strzelnie. W tym drugim znajdzie się przychodnia i zakład opiekuńczo-Leczniczy.Nowy szpital w Mogilnie zwiedzać można do godziny 15:00.