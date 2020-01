Anita Maszczyk i Violetta Białk, zachwyciły widownię nie tylko śpiewem, ale pomysłowym układem choreogrficznym

Koncert galowy, rozpoczynający obchody stulecia powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski, zachwycił bydgoską publiczność, która wypełniła w piątkowy wieczór widownię Filharmonii Pomorskiej niemal do ostatniego miejsca.

Rozpoczął sie on przemówieniami Elżbiety Piniewskiej, przewodniczącej Sejmiku i marszałka Województwa, Piotra Całbeckiego. Marszałek podkreślił, że przeżycie tej uroczystości właśnie w Filharmonii, która nosi imię Ignacego Paderewskiego, ma wymiar symboliczny, bo to Ignacy Paderewski wraz z Romanem Dmowskim, na konferencji w Paryżu wynegocjowali powrót tych ziem do Macierzy.



Dyrygent Maciej Niesiołowski nie tylko kierował Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, ale z ogromnym poczuciem humoru i niezwykłym wyczuciem widowni osobiście pełnił rolę konferansjera koncertu. Zaś duet sopranistek, Anita Maszczyk i Violetta Białk, zachwyciły widownię nie tylko sopranem koloraturowym, ale niekonwencjonalnym i pomysłowym układem choreogrficznym, obfitującym w zabawne niespodzianki.



Cały zespół bisował dwukrotnie, za drugim razem śpiewając przebój Andrew Lloyda Webbera „Amigos para Siempre” (Żegnajcie przyjaciele), znany z zakończenia Olimpiady w Barcelonie w roku 1982.



W czasie Koncertu Dyrektor Filharmonii Maciej Puto, wraz Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim wręczyli statuetki Ignacego Jana Honorowego sponsorom Filharmonii. Otrzymali je: Kwiaciarnia Andrzeja Nowaka, Arkadiusz Remiszewski (Solid Security), Adam Sowa, właściciel znanej cukierni, oraz Mirosław Jamroży w imieniu Enei.