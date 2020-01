Większe otwarcie na młodych zapowiedział w Toruniu Tomasz Siemoniak, kandydat na szefa Platformy Obywatelskiej.

Dowodem na to ma być fakt, że szefem jego kampanii został poseł Arkadiusz Myrcha, reprezentujący najmłodsze pokolenie w polskiej polityce parlamentarnej. – Czas na 20-30-latków, choć oczywiście w takiej partii jest miejsce dla wszystkich - mówił polityk PO w Toruniu. – Na pewno konieczne jest zupełnie inne podejście do kwestii działalności struktur lokalnych, powiatów – to jest coś, czego nam brakuje - uważa. – Mamy bardzo dobry wyniki w dużych miastach, natomiast nie wygrywa wyborów w Polsce ten, kto nie potrafi zadbać o każdy powiat, niemalże o każdą gminę.Tomasza Siemoniaka poparł obecny lider PO Grzegorz Schetyna, który sam zrezygnował ze startu w wyborach na nowego szefa ugrupowania. W sumie jest sześcioro kandydatów. – Uważam, że wygra ten, kto przekona zwykłych członków Platformy – mówi Tomasz Siemoniak. Głosowanie odbędzie się 25 stycznia, a ewentualna druga tura 8 lutego.