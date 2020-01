Na sesję Rady Miejskiej w Barcinie (powiat żniński) przyszli dziś rodzice protestujący przeciwko likwidacji dwóch szkół - SP nr 1 w Barcinie i SP w Mamliczu.

Pierwsza szkoła ma być zlikwidowana z powodu – jak twierdzą władze miasta – przepełnienia i braku sal lekcyjnych, z kolei Szkoła Podstawowa w Mamliczu - z powodów ekonomicznych. Rodzice się na to nie godzą. Na sesję przyszli z transparentami, domagając się zmiany tych - jak uważają - krzywdzących ich dzieci planów.– Uważamy, że ta propozycja jest nie do przyjęcia. Mamy w szkole w Mamliczu bardzo dobre warunki, chcemy by została w tej strukturze, jak do tej pory – mówili.Pomimo protestu, barcińscy radni większością - 15 na 9 głosów - podjęli uchwałę o zamiarze przekształcenia szkół w Barcinie i Mamliczu w filie z klasami 1-3 Zespołu Szkół w Barcinie, czyli - jak mówią rodzice - o faktycznej ich likwidacji.Zdesperowani rodzice liczą teraz na pomoc kuratora oświaty. - Będziemy walczyć dalej. Musimy wygrać! - mówią. - Pokażemy radnym, że to my ich wybieramy. To, że są przeciwko nam to nie znaczy, że nie mamy władzy.