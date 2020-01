Przed nami weekend z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wielki finał w niedzielę (12 stycznia), ale wydarzenia związane z Orkiestrą odbywają się także w sobotę (11 stycznia).

Finał 28. WOŚP w Bydgoszczy odbędzie się na Starym Rynku. Zagrają m.in. Agnieszka Adamczewska, Kali, Bydzia-Com-Band, BANAU i Mislead. Koncert poprowadzi Jarosław Brzeski. Potrwa od godz. 12.00 do 21.00.Już dzień wcześniej – w sobotę – w bydgoskiej restauracji Zatoka przy ul. św. Floriana odbędzie się "Nasercowe granie". Od godz. 17.00 zagrają m.in. Sąsiedzi Gustava. Również w sobotę w Centrum Handlowym Rondo od godz. 9.00 do 19.00 potrwa „Wiosłowanie dla WOŚP” – cykliczna impreza odbywająca się w kilkunastu miastach. Dystans, jaki zostanie przewiosłowany podczas zabawy, przełoży się na kwotę przekazywaną fundacji. W Bydgoszczy tradycyjnie odbędzie się także bieg w Myślęcinku.Z kolei w Toruniu na sobotę zaplanowano WOŚP-owy bieg. Rozpocznie się o 10.00 na przystani wioślarskiej przy ul. Popiełuszki. Toruński finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.00 na Rynku Staromiejskim. Będzie wiele atrakcji - koncerty m.in. Dagadany i Huner, pokazy udzielania pierwszej pomocy i wiele innych.Włocławek zaprasza na finał WOŚP na Zielony Rynek w niedzielę o godz. 16.00. Tam między innymi wystąpi Dawid Kwiatkowski. W Grudziądzu wybrać się można od godz. 11.00 do Centrum Kultury Teatr , a w Inowrocławiu - od godz. 16.00 do Teatru Miejskiego.W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej. Na ulice regionu wyjdą tysiące wolontariuszy. Za pieniądze wrzucone do puszek czy przekazane na licytacje, Fundacja chce kupić polskim szpitalom najnowocześniejsze urządzenia przeznaczone do ratowania życia i zdrowia dzieci, które potrzebują różnych rodzajów operacji.