Stan surowy zamknięty - na takim etapie jest budowa basenu przy zespole szkół na ul. Kromera. W obiekcie zawieszono w piątek (10.01.) tradycyjną wiechę.

- Myślę, że słowo basen, każdy kto tutaj wejdzie to stwierdzi, że nie jest właściwe - mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Oprócz tradycyjnego basenu mamy tu wiele innych atrakcji: będzie możliwość uprawiania fitnessu, korzystania z siłowni.- Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem - ocenia Izabela wiśniewska, dyrektor techniczny firmy Strabag. - Dzisiaj możemy świętować ten dzień, czyli etap zawieszenia wiechy, etap zakończenia budowy konstrukcji obiektu, i z czystym sumieniem, i z uśmiechem na ustach mogę powiedzieć, że idziemy zgodnie z terminem.- Po prostu się cieszę z tej inwestycji od samego początku - mówi Marzena Mirowską, dyrektor SP nr 67. - Cieszę się, że idzie ona zgodnie z planem, że będzie to nowoczesny basen, nowoczesny obiekt i z niecierpliwością czekamy na jego otwarcie.Zakończenie budowy basenu planowane jest na połowę października. Koszt inwestycji to 30,5 mln złotych.