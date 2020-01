Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. Nowe święto państwowe ma być obchodzone 19 lutego - w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

- W polskim kalendarzu mamy dużo świąt, które upamiętniają różne wydarzenia i postaci, nie było natomiast dnia dedykowanego polskim uczonym - powiedział Polskiemu Radiu PiK dr Zbigniew Girzyński, toruński poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Wkład polskich naukowców w rozwój nauki nie tylko w naszym kraju, ale w Europie i na świecie jest ogromny, a ponieważ Mikołaj Kopernik jest uczonym rozpoznawalnym pod każdą szerokością geograficzną spośród całej plejady przedstawicieli nauki, to właśnie w jego urodziny będziemy w Polsce świętowali Dzień Nauki Polskiej. To mnie niezwykle cieszy - powiedział poseł Zbigniew Girzyński.Projekt złożyła w Sejmie grupa posłów partii rządzącej. Poparli go też parlamentarzyści opozycji między innymi Joanna Scheuring-Wielgus i Tomasz Lenz. Przeciw głosował bydgoski poseł Tadeusz Zwiefka.Pomysł ustanowienia Dnia Nauki Polskiej zaproponował w 2018 roku podczas święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Jarosław Gowin - minister nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu.Wśród odrzuconych propozycji były też daty urodzin Marii Skłodowskiej Curie i przyznania jej pierwszej Nagrody Nobla.