Rodzinne zdjęcia bydgoszczan na wyjątkowej wystawie, clubbing w stylu retro na bydgoskiej Starówce, inscenizacja historyczna, a po niej jubileuszowy tort dla mieszkańców, wykonany przez mistrzynię świata Jowitę Woszczyńską – to tylko część wydarzeń zaplanowanych w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski.

Świętowanie odbędzie się w weekend 18-19 stycznia. Muzeum Okręgowe zaprosi wówczas na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnych, w tym specjalnych na tę okazję wystaw historycznych.W sobotę, na Moście Staromiejskim otwarta zostanie także wystawa „Moja Rodzina, Moje Miasto na historycznej fotografii”, którą stworzyli sami mieszkańcy, przekazując pamiątkowe zdjęcia rodzinne z akcentami bydgoskimi. To niezwykły zbiór kilkudziesięciu zdjęć, na których będzie można zobaczyć jak bydgoszczanie spędzali wolny czas oraz gdzie pracowali. Wystawa będzie czynna przez miesiąc.W sobotę wieczorem Bydgoska Lokalizacja 2020, czyli clubbing w stylu retro. Bydgoski zespół Cynamony odwiedzi bydgoskie kluby w godzinach wieczornych, będzie można usłyszeć specjalne utwory śpiewane bydgoską gwarą.W niedzielę, na ul. Długiej wystawa w zabytkowym autobusie poświęcona komunikacji miejskiej. A na Wyspie Młyńskiej wystawa umundurowania powstańczego oraz szpital polowy. Atrakcją będzie także wybijanie monet, zabawy artystyczne, fotograficzne i pocztowe. O godz. 14:00 odbędzie się inscenizacja historyczna na Starym Rynku, w której weźmie udział pół tysiąca osób. Zjadą grupy rekonstrukcyjne z całej Polski – nie zabraknie konnych pułków ułanów! Bezpośrednio po inscenizacji władze miasta zapraszają mieszkańców na Wyspę Młyńską na jubileuszowy tort przygotowany przez mistrzynię świata Jowitę Woszczyńską. Oficjalne obchody z ceremoniałem wojskowym odbędą się na Starym Rynku w poniedziałek 20 stycznia, o godz. 13.Pełen harmonogram obchodów 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Polski:18 stycznia (sobota):• Wstęp wolny na wszystkie stałe ekspozycje muzealne, w tym wystawę historyczną „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy”, godz. 10.00-16.00 Spichrze Nad Brdą, ul. Grodzka 7-11.• Otwarcie Wystawy „Moja Rodzina, Moje Miasto na historycznej fotografii”, godz. 12.00, Most Staromiejski• Symboliczne nadanie imienia Dębowi Stulecia Powrotu Bydgoszczy do Polski, godz. 13.00, w Alei Ossolińskich• Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Otwarte muzeum dla zwiedzających, w godz. 12:00-16:00,• Rozwinięcie dużej flagi narodowej na wieży ciśnień, Odśpiewanie hymnu narodowego, Odśpiewanie kilku piosenek wojskowych tzw. śpiewanki w gronie 60 harcerzy i harcerek oraz Skauci – harcerze (Polacy) - 11 osób, wszyscy uczestnicy biorący udział w rekonstrukcji w pełnym umundurowaniu skautowym, z kapeluszami, plecakami (mundury historyczne) wraz z oprzędzeniem z lat 1918r.- 1920, grupa wyćwiczona w mustrze wojskowej (dodatkowo replika sztandaru drużyny skautowej z 1918 r.). Wieża ciśnień na Wzgórzu Dąbrowskiego – godz.: 18.00• Bydgoska LOKALizacja 2020 – clubbing w stylu retro z piosenką na ustach Zespół „Cynamony” odwiedzą bydgoskie kluby w godzinach 19.00-21.0019 stycznia (niedziela):• Odsłonięcie Makiety Starego Miasta - Restauracja na ul. Niedźwiedzia – „Apteka”, godz. 11.00-13.00• Wystawa w zabytkowym autobusie "100 lat komunikacji miejskiej w Bydgoszczy" na ulicy Długiej, godz. 12.00-16.00• Wydarzenia towarzyszące na Wyspie Młyńskiej, m.in.: wystawa umundurowania powstańczego, broni, wybijanie monety, szpital polowy oraz stanowiska artystyczne fotograficzne i pocztowe godz. 12.00 – 16.00• Inscenizacja historyczna, godz. 14:00 Stary Rynek• Odsłonięcie Makiety Starego Miasta - Restauracja na ul. Niedźwiedziej – „Apteka”, godz. 14.00-16.00 (przerwa o 15.00)• Zabawa taneczna w stylu lat 20, godz. 16.00, barka Lemara• Spotkanie z historią na wystawie „Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicamimiędzywojennej Bydgoszczy”, Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11, Bilet specjalny – 1 złW programie: godz. 10.00-18.00 - Pokaz unikatowego trojaka koronnego Zygmunta III Wazy, wybitego w mennicy bydgoskiej. Godz. 12.00-14.00 - Legenda o herbie Bydgoszczy. Warsztaty rodzinne podczas których dowiemy się co i dlaczego przedstawia herb naszego miasta. Zastanowimy się również nad znaczeniem kolorów naszej flagi. Zdobytą wiedzę wykorzystamy tworząc okolicznościowe kotyliony. Godz. 16.00„Trojak koronny Zygmunta III Wazy”. Prelekcja Jarosława Kozłowskiego, kierownika Działu Numizmatyki Muzeum dotycząca nowego nabytku.• Muzeum Wojsk Lądowych – bezpłatnie otwarte muzeum dla zwiedzających, w godz. 10:00 - 14:00• Historyczny Punkt Werbunkowy do WP, działania rekonstrukcyjne – ul. Długa – Zabytkowy Tramwaj20 stycznia (poniedziałek):• Msza święta w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, godz. 12.00• Oficjalne obchody z ceremoniałem wojskowym, godz. 13.00, Stary Rynek• Otwarcie wystawy jubileuszowej „Ku wolności. Bydgoszcz 1914-1920”, 17:00-18:00 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11• Konferencja Naukowa, Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920. Sala sesyjna Rady Miasta, ul. Jezuicka 1. Zgłoszenia osób i/lub grup, chcących wziąć udział bierny w konferencji przyjmowane są na adres mailowy: konferencjabydgoszcz1920@muzeum.bydgoszcz.pl• Odsłonięcie 4 tablic, w godzinach od 10.00-12.001. Józef Piłsudzki – Hotel „Pod Orłem”2. Roman Dmowski – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli3. Gen. Józef Haller – Collegium Medicum4. Wojciech Korfanty – Urząd Marszałkowski / delegatura w Bydgoszczy• Muzeum Wojsk Lądowych otwarte dla zwiedzających, w godz. 8:30-15:30• „Portrety Pamięciowe” - promocja powieści kryminalno – historycznej „Mord na Zimnych Wodach” autorstwa Małgorzaty Grosman, godz. 18.00 Muzeum Legend Szyperskich, barka Lemara21 stycznia (wtorek)• Konferencja Naukowa, Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920Aula, I piętro, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Karola Szymanowskiego 3. Zgłoszenia osób i/lub grup, chcących wziąć udział bierny w konferencji przyjmowane są na adres mailowy: konferencjabydgoszcz1920@muzeum.bydgoszcz.plWystawy czasowe:Z okazji setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy Biblioteka Publiczna przygotowała dwie wystawy czasowe: Ekspozycja pt. „Sto lat u siebie. Zabytki piśmiennictwa polskiego w zbiorach bydgoskiej książnicy” czynna będzie od 17 do 31 stycznia 2020 r. w Sali Wystawowej przy ul. Jana Kazimierza w Bydgoszczy (wejście główne od strony Starego Rynku). Wystawione zostaną najcenniejsze zabytki piśmiennictwa jakie Biblioteka zgromadziła w swoich zbiorach przez 100 lat polskiego zarządu. Wystawa czynna w godzinach 9:00-15:00 w dni powszednie. Uroczyste otwarcie przewidziane jest na godzinę 12:00, dnia 17 stycznia 2020 r. W głównym dniu obchodów tj. 19 stycznia 2020 r. wystawę można zwiedzać w godzinach 12:00-17:00.Druga ekspozycja pt. Setna rocznica powrotu do Macierzy czynna będzie od 17 styczna do 29 lutego 2020 r. w Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy. Wystawione zostaną materiały, które prezentują najważniejsze wydarzenia związane z przyłączeniem Bydgoszczy do państwa polskiego, tj. zdjęcia, odezwy, afisze (w tym Odezwa prezydenta Jana Maciaszka do mieszkańców Bydgoszczy z dn. 20 stycznia 1920 r. i Afisz promujący uroczyste przedstawienie „Dziadów” Adama Mickiewicza na przyjęcie Wojsk Polskich z dn. 22 Stycznia 1920 r.).Wystawa czynna w godzinach otwarcia Biblioteki.Od 10 do 31 stycznia odbywać się będzie wystawa fotografii „Bydgoskie Pułki o rodowodzie powstania wielkopolskiego” Otwarcie wystawy 10.01.2020 r., o godz. 10.00 w gmachu biblioteki UKW w Bydgoszczy. Wystawa ma przypominać tradycje pułków, które po wkroczeniu do Bydgoszczy w 1920 r. pozostały w mieście do września 1939r. Wyjątkowość koncepcji polega na tym, że przedstawione zdjęcia pochodzą od rodzin byłych żołnierzy, są to też odznaki pułkowe, sztandary.Wystawę okolicznościową przygotowało także Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Wystawa zostanie otwarta w czwartek 16 stycznia.