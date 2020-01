Kierowcy aut z przekręconym licznikiem muszą się tłumaczyć

Komisarz Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Bydgoszcz.

Od 1 stycznia policjanci kontrolują wskazania samochodowych drogomierzy. Sprawdzają, czy liczniki nie są „przekręcone". Jak wyglądają kontrole? - wyjaśnia komisarz Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

- Kontrola polega na odczycie stanu drogomierza. Policjanci są zobligowani do wpisania jego wskazania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów, porównując je jednocześnie z ostatnim wpisem, jaki został dokonany przez diagnostę na stacji diagnostycznej w trakcie przeglądu okresowego. I wówczas mamy pogląd na to, czy stan licznika tego drogomierza jest nieco większy, czy czasem nie jest niższy od tego, który został spisany podczas przeglądu na stacji diagnostycznej - mówi komisarz Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji KWP Bydgoszcz.



Warto dodać, że ingerencja w stan drogomierza, czyli przestępstwo, jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.



Więcej w materiale Macieja Wilkowskiego.