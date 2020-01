Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu najlepszym liceum ogólnokształcącym w kraju i drugie w rankingu olimpijskim! Na miejscu szóstym w kategorii „technikum" znalazło się Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. WP w Bydgoszczy – wynika z 22. ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów – Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące Toruniu (do 1 września 2019 r. - Liceum Akademickie w Toruniu) od lat jest w jego czołówce. W ubiegłym roku było na piątym miejscu w rankingu. W 2015 r. było na miejscu czwartym, w 2017 r. i 2016 r. - na trzecim, w 2018 r. i 2013 r. - na drugim, a w 2014 r., 2012 r. i 2011 r. na pierwszym.Liceum działa od 1998 roku. Jest pierwszą w Polsce szkołą stworzoną specjalnie z myślą o uczniach wybitnie zdolnych. Kieruje nim Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Początkowo szkoła działała w ramach eksperymentu pedagogicznego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej jako Zespół Szkół UMK wraz z Gimnazjum Akademickim. Przy szkole działa internat - mieszkają w nim uczniowie, którzy przyjechali na naukę do Torunia z całej Polski.Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie (w ubiegłym roku również na pierwszym na miejscu).Na miejscu szóstym znalazło się Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. WP w Bydgoszczy.Jak co roku kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są: dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie.W rankingu maturalnym wśród liceów zwyciężyło Uniwersyteckie LO w Toruniu, a wśród techników - Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. W rankingu olimpijskim pierwsze miejsce zajęło XIII LO w Szczecinie, drugie Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu.Nagrody i dyplomy laureatom rankingu wręczone zostaną w czwartek (09.01.) podczas gali finałowej, która odbędzie się w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.