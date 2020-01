Krzysztof Zdziarski prezesem spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz. Na stanowisku szefa spółki zastąpił obecnego prezesa, Krzysztofa Sędzikowskiego.

Rada Nadzorcza Pesa Bydgoszcz podjęła uchwały o zmianach w zarządzie spółki 8 stycznia.Spółka Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz przypomniała także w oficjalnym komunikacie, że w październiku 2019 r członkiem zarządu odpowiedzialnym za obszar badań i rozwoju został Jacek Konop, konstruktor i projektant pojazdów szynowych. Z kolei na członka zarządu ds. finansowych powołano Roberta Tafiłowskiego.- Zarząd Pesy przeprowadził szereg działań restrukturyzacyjnych. Mimo to spółka wciąż znajduje się w sytuacji wymagającej intensywnych działań naprawczych. Jestem przekonany, że nowy zarząd pod kierownictwem Krzysztofa Zdziarskiego zrealizuje z powodzeniem kolejny etap restrukturyzacji firmy - wskazał cytowany w oficjalnymkomunikacie Adam Bruliński, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz.Jak zaznaczył prezes Krzysztof Zdziarski, zadanie na najbliższe miesiące to umacnianie pozycji PESY jako największego polskiego producenta taboru szynowego i osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w 2020 roku.Krzysztof Zdziarski od lipca 2019 r., pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PESA S.A. Karierę zawodową rozpoczynał w Kanadzie, zarządzając obszarami operacyjnymi takich firm jak Plastics Canada, Ipex czy Can-USA EMI. W latach 1999-2006 był dyrektorem zarządzającym UPS Polska. Ostatnio był prezesem działającej na czeskim rynku spółki Unipetrol.Robert Tafiłowski pracował na stanowiskach: członka zarządu ds. finansowych, dyrektora ds. finansów i kontrolingu oraz dyrektora zarządzającego w spółkach i grupach kapitałowych należących do funduszy inwestycyjnych private equity oraz Skarbu Państwa.Natomiast Jacek Konop pracował w Pesa w latach 2002 - 2015, jako technolog, specjalista ds. badań i eksploatacji oraz dyrektor działu R&D. Związany był też z międzynarodową korporacją Emerson, gdzie m.in. pełnił funkcję dyrektora działu projektowania i rozwoju. Jest absolwentem bydgoskiego UTP. Doktorat obronił na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz to największy polski producent taboru szynowego. W zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim firma zatrudnia prawie 4 tys. pracowników; współpracuje z nią ponad 1,5 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób.Pociągi i tramwaje z PESA jeżdżą we wszystkich polskich regionach i większości dużych miast oraz kilkunastu krajach Europy. Tramwajami Pesa podróżują między innymi mieszkańcy Warszawy, Moskwy, Kijowa czy Sofii. Spalinowe pojazdy tej firmy wożą np. pasażerów niemieckich kolei DB, włoskich Trenitalia, Czeskich Drah czy Kolei Białoruskich. Firma, jak podano, uzyskała dotąd 23 zagraniczne homologacje.