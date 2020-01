Taką decyzję podjęła Rada Mediów Narodowych - o czym poinformował jej przewodniczący Krzysztof Czabański.

- Uzupełniliśmy skład Rady Nadzorczej o pana Macieja Koziołockiego, który do tej pory był członkiem Rady Programowej tego radia. Jest aktywistą społecznym. Prowadzi bardzo ciekawą działalność na rzecz rodzin wielodzietnych i dzieci w Toruniu. Wydaje się, że jego doświadczenia, i zawodowe i społeczne, rekomendują go, dlatego został wybrany w skład Rady Nadzorczej Polskiego Radia PiK - mówił Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych.W najbliższym czasie Rada Mediów Narodowych zaplanowała spotkania z kierownictwami najważniejszych spółek medialnych. Mają być one podsumowaniem działalności w 2019 roku i planom na 2020.