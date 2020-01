Krzywa wieża zamku krzyżackiego wita wjeżdżających do Świecia

Świecie ma nowe witacze, które zachęcają turystów do odwiedzenia miasta. Tym razem postawiono na najstarszy zabytek - zamek krzyżacki i jego krzywą wieżę.

Witacz ma wyróżnić Świecie na drogowej mapie Polski. – Postanowiliśmy podejść do tematu trochę inaczej i przygotować swój własny projekt. Nawiązaliśmy bezpośrednio do najważniejszego zabytku, który mamy w Świeciu, a więc zamku krzyżackiego i najwyższej krzywej wieży w Polsce – mówi wiceburmistrz Świecia Paweł Knapik. – Witacze, które w tej chwili kierują w mieście do poszczególnych miejsc mają kształt wieży zamku krzyżackiego z charakterystyczną koroną – dodaje.Na razie zamontowano w Świeciu cztery takie witacze.