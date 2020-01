Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny, którego zwłoki w stanie rozkładu zostały odnalezione w maju w okolicach ulicy Portowej w Grudziądzu.

– Denat nie posiadał żadnych dokumentów, jedynie zegarek na lewej ręce. W sprawie Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu przeprowadziła śledztwo, które jednoznacznie wykluczyło, by do zgonu mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie, niemniej jednak jego tożsamość wciąż pozostaje nieznana. Do dnia dzisiejszego nikt również nie zgłosił zaginięcia osoby o podobnym rysopisie - informuje policja.W związku z tym policyjne laboratorium kryminalistyczne, na podstawie dostępnych szczątków, opracowało dwa prawdopodobne wizerunki denata. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakt z grudziądzką policją.