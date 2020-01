Rewitalizacja to priorytet władz Włocławka na najbliższe lata. Ma obejmować nie tylko mienie komunalne, ale też nieruchomości, które znajdują się w rękach prywatnych.

Dlatego miasto ponownie przyzna dotacje na remonty kamienic. Nabór wniosków rozpoczął się dziś, do podziału jest 1,5 mln złotych, a zainteresowanie bardzo duże.– Te wnioski można składać do 28 lutego, następnie wydział gospodarki będzie je weryfikował. Z tego co wiemy pierwsze weryfikacje, które były w lipcu i sierpniu, było złożonych już około 20 wniosków, to daje już obraz tego, że te dotacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, że właściciele są zainteresowani remontami czy zagospodarowaniem terenu – powiedziała Barbara Moraczewska - zastępca prezydenta Włocławka. O miejskie dotacje na remont mogą się ubiegać właściciele i użytkownicy nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.