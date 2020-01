Zarzut prowadzania auta pod wpływem alkoholu - usłyszała prokurator z Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód - ustalili dziennikarze Polskiego Radia PiK.

Według nieoficjalnych informacji policja zatrzymała Sylwię Cz. na początku roku. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej - potwierdziła nam prokurator Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury w Warszawie.– W tymże śledztwie zgromadzono materiał dowodowy, który uzasadniał niezwłoczne skierowanie do sądu dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wniosku o pozwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. To umożliwiło niezwłocznie przedstawienie zarzutów pani prokurator oraz przeprowadzenie czynności procesowej z jej udziałem. Zastosowano wobec podejrzanej nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci zakazu prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym oraz zawieszono ją w wykonywaniu zawodu prokuratora i w czynnościach służbowych związanych z zajmowaniem przez nią stanowiska – powiedziała prokurator Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury w Warszawie.