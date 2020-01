– W Sejmie czuję się tak, jak gdybym w dalszym ciągu była na proteście - mówiła Iwona Hartwich. Wieloletnia działaczka na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, a od jesieni także posłanka Koalicji Obywatelskiej z Torunia, była gościem „Rozmowy dnia” w Polskim Radiu PiK.

Iwona Hartwich poinformowała, że pracuje nad projektem ustawy zwiększającej wsparcie dla osób niesamodzielnych.– Chodzi o ustawę, która znosi kryterium do 500 zł dla osoby z niepełnosprawnością. Dzisiaj – jak wszyscy wiemy – osoby po 18. roku życia muszą stawiać się na komisje i po raz kolejny potwierdzać jeszcze raz swoją niepełnosprawność w stopniu znacznym. Te pieniądze są objęte kryterium i na to nie ma mojej zgody – mówiła. –Osoby najsłabsze, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i otrzymują drobną rentę socjalną w wysokości 935 zł, powinny te 500 zł dostawać bez żadnego kryterium. Mało tego – będziemy się starać, ja – osobiście, żeby renta socjalna wynosiła przynajmniej najniższą krajową i żeby co roku była waloryzowana. Nie może być tak, że osoby te dostają pieniądze na podstawie kryterium i cały czas się boją, czy będą dostawały je na stałe czy też zostaną im zabrane – dodała.3 stycznia posłanka otworzyła biuro przy ul. Warszawskiej 4/8 w Toruniu.