26 i 28-latek usłyszeli zarzuty kradzieży 472 litrów oleju napędowego ze stacji paliw. Wpadli dzięki pomocy osób, które rozpoznały podejrzanych na zdjęciach z monitoringu opublikowanych przez radziejowskich policjantów.

Do przestępstwa doszło wieczorem 30 grudnia 2019 roku, na stacji paliw w Samszycach. Nieznani wtedy mężczyźni podjechali citroenem berlingo na skradzionych tablicach rejestracyjnych i zatankowali 472 litry oleju napędowego, o wartości ponad 2 tys. złotych, po czym odjechali bez zapłaty.Monitoring zarejestrował wizerunek sprawców. Po opublikowaniu tych zdjęć, radziejowscy policjanci odebrali wiele telefonów, które pozwoliły w krótkim czasie, ustalić tożsamość podejrzanych.Pierwszy wpadł 28-letni mieszkaniec pow. aleksandrowskiego, zatrzymany przez policjantów z Radziejowa i Żnina. Drugiego, 26-letniego mieszkańca pow. inowrocławskiego, zatrzymali kilka godzin później radziejowscy policjanci.W piątek (03.01.) podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży paliwa. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.Radziejowscy policjanci dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w rozpoznanie sprawców kradzieży, za przekazanie informacje, które przyczyniły się do identyfikacji przestępców.