Nowy podsekretarz stanu w KPRM Jarosław Wenderlich to prawnik z doświadczeniem samorządowym i administracyjnym, zapewni duże wsparcie w koordynacji prac legislacyjnych - ocenił w sobotę w Bydgoszczy szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Wenderlich na stanowisko podsekretarza stanu został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w piątek. Będzie pełnił rolę zastępcy Schreibera na etapie całego procesu legislacyjnego, począwszy od zgłoszenia projektu do wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, poprzez prace Stałego Komitetu Rady Ministrów i rządu.– To kolejna osoba z naszego województwa, a tym bardziej z mojej ukochanej Bydgoszczy, która zostaje ministrem w KPRM w randze podsekretarza stanu. To dla mnie duże wsparcie i pomoc. Pan minister Wenderlich to znakomity prawnik, radca prawny z doświadczeniem samorządowym - szef klubu radnych PiS - i administracyjnym. Cieszę się, że pan premier zdecydował się na powołanie go do rządu – powiedział Schreiber na sobotniej konferencji prasowej w Bydgoszczy.Wenderlich podkreślił, że powołanie go na podsekretarza stanu w KPRM oznacza udzielenie mu przez premiera i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów "wielkiego kredytu zaufania".– To wielka misja i wielkie odpowiedzialność, bo czekają mnie wielkie zadania. Będę wspierał pana ministra Schreibera, zajmował się koordynacją procesów legislacyjnych. Jestem przekonany, że moja wiedza jako radcy prawnego i radnego zajmującego się przygotowywaniem projektów uchwał, prawem miejscowym oraz dotychczasowe doświadczenie przyda mi się w pracy legislacyjnej – powiedział Wenderlich.Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz ocenił z kolei, że nominacja Wenderlicha to też wzmocnienie dla województwa i Bydgoszczy. Przypomniał, że z regionu pochodzi dwóch ministrów konstytucyjnych - Schreiber i szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.Nowy podsekretarz stanu w KPRM ma 38 lat. Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ma za sobą też studia podyplomowe z bankowości i prawa bankowego oraz zamówień publicznych na UMK. Jest radcą prawnym. Prowadził własną kancelarię, był radcą prawnym w Lasach Państwowych i ostatnio w Wodach Polskich. Zasiadał w radzie miasta Bydgoszczy w latach 2006-2010 i ponownie od 2014 r., a od początku ostatniej kadencji był szefem klubu PiS.