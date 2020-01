Rzecznik Dyscyplinarny UMK do spraw Nauczycieli Akademickich umorzył postępowanie wyjaśniające ws. profesora Aleksandra Nalaskowskiego i jego głośnego felietonu opublikowanego w tygodniku „Sieci” pt. „Wędrowni gwałciciele” - poinformował portal wpolityce.pl

Portal dotarł do dokumentu, w którym przedstawiona została decyzja rzecznika. (...)W toku postępowania powołano biegłego sądowego z zakresu językoznawstwa i komunikacji społecznej, który wydał opinię, która posłużyła rzecznikowi.Biegły ten stwierdził, iż: tekst opublikowany w formie felietonu nie ma charakteru informacyjnego, lecz służy przedstawieniu subiektywnego stanowiska autora. Biorąc zaś cały kontekst wypowiedzi w tym felietonie, społeczne konotacje użytych w nim zwrotów, wyrażeń i określeń, biegły ocenił, że:1) wypowiedź nie zawiera takich zwrotów, które w kontekście tego gatunku publicystycznego mają charakter znieważający wyodrębnioną grupę (nawet jeśli niektóre wyrażenia mają jednocześnie negatywne konotacje społeczne);2) użyte w tekście zwroty należy traktować jako wypowiedź krytyczną pod adresem określonej grupy osób - opublikowanie felietonu nie wyczerpuje znamion działania będącego przejawem dyskryminacji. O dyskryminacji można mówić wówczas, gdy dochodzi do prześladowania, czyli działania mającego charakter stały, nieustanny;3) użyte w publikacji zwroty i wyrażenia (np. zgwałcone miasta) mają charakter metaforyczny i odnoszą się do szerzącej się ideologii LGBT i organizowanych marszy równości; (…)5) (…) W felietonie nie ma treści, które mogłyby wywołać poczucie zagrożenia; (…)7) Felieton zaistniał w kontekście niezwiązanym bezpośrednio z uczelnią, dlatego należy go traktować jako wypowiedź prywatną wynikają z osobistych poglądów i przekonań autora.Przypomnijmy, że we wrześniu decyzją rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Nalaskowski został zawieszony na trzy miesiące w obowiązkach nauczyciela akademickiego, co spowodowało lawinę głosów poparcia ze strony różnych środowisk dla profesora. Decyzja o zawieszeniu w obowiązkach szybko została cofnięta. Do tej pory trwało jednak postępowanie wyjaśniające.