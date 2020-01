Jakość powietrza to temat projektu, w którym wziąć mogą udział mieszkańcy./fot. Pixabay

Czy wiesz czym oddychasz? - to pytanie do mieszkańców Kujaw i Pomorza. Naukowcy i urzędnicy zachęcają do wypełnienia ankiety na temat jakości powietrza. Ankieta on-line dostępna jest m.in. na stronie bydgoskiego ratusza.

- W ankiecie znajduje się kilkanaście pytań - mówi Aleksandra Kowalska, zastępca dyrektora Wydziału Zintegrowanego Rozwoju bydgoskiego ratusza. - Jakość powietrza jest dobra, zła? Czy ma na nią wpływ sezon grzewczy? I prosimy o wskazówki dla władz samorządowych: co jeszcze powinno się zrobić, żeby jakość powietrza poprawić.



Anonimową ankietę można wypełnić do 15 stycznia. Później przyjdzie czas na sondaż telefoniczny i wywiad osobisty, a na koniec powstanie raport. Badania będą powtarzane.



Partnerem projektu jest między innymi Bydgoszcz, dlatego w mieście rozmieszczone zostaną dodatkowe czujniki jakości powietrza. Zaplanowano także kampanię informacyjną, konkursy, a także ekologiczne rozwiązania budowlane w postaci chociażby zielonych ścian na budynkach użyteczności publicznej.



