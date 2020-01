Bydgoski parlamentarzysta PO twierdzi, że inwestycji nie ma w projekcie budżetu państwa na ten rok, ani też w wieloletnim programie rządowym. I publicznie pyta o ten projekt parlamentarzystów PiS z regionu. Poseł Tomasz Latos odpowiada: - Są pieniądze na to zadanie.

- Tę inwestycję w czasie wyborczym obiecywali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz lokalni posłowie PiS: Tomasz Latos i Łukasz Schreiber - przypomniał Paweł Olszewski na konferencji dotyczącej budżetu państwa na ten rok.- W projekcie budżetu, który pod koniec roku został przesłany do Sejmu, na żadnej ze stron, w żadnej pozycji nie pada nazwa: „Budowy kampusu Akademii Muzycznej". Stwierdzam to z ubolewaniem, bowiem w trakcie kampanii wyborczej pan premier Gliński, pan Poseł Latos, pan poseł Schreiber wielokrotnie się do tego odnosili zapewniając, że środki na ten cel będą zabezpieczone. Niemniej, w projekcie budżetu nie ma ani słowa na ten temat, co więcej, w programach wieloletnich rządu również nie ma tej pozycji. (...) - uważa poseł Olszewski.Poseł Tomasz Latos odpowiada:- Uspokajam wszystkich: są pieniądze w budżecie Ministerstwa Kultury, 52 miliony złotych na ten rok. My oczywiście staramy się o więcej pieniędzy na kolejne lata. Ktoś, kto jest już tyle lat w Sejmie, powinien wiedzieć, jak ten budżet się konstruuje. Są pieniądze na to zadanie, można zresztą zapytać o to pana rektora Kaszubę, który jest w kontakcie z ministerstwem.Do tematu będziemy wracać.