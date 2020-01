Niebezpieczna scysja pomiędzy zagranicznymi pracownikami, budującymi drogę ekspresową S5 w naszym regionie. Ukrainiec miał pchnąć nożem Białorusina - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Do sprzeczki doszło w hotelu pracowniczym w Strzelcach Dolnych. 33-letni Serhii V. usłyszał zarzuty. Dziś sąd zdecyduje o areszcie tymczasowym dla niego.– Dwóch pracowników pracujących w przy budowie drogi S5 w noc sylwestrową pokłóciło się. Doszło między nimi do sprzeczki, w wyniku której obywatel Ukrainy zaatakował obywatela Białorusi, godząc go nożem w okolice pleców. Tym samym naraził go na spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu - mówi Adam Lis, zastępca Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz Północ.Podejrzanemu grozi nawet 10 lat więzienia.