Kolejny w naszym regionie atak na ratownika medycznego – tym razem we Włocławku. Doszło do niego w noworoczny wieczór. Napastniczką była 41-letnia, pijana kobieta.

W środę wieczorem pogotowie ratunkowe otrzymało wezwanie do kobiety, która miała połknąć tabletki i popić je alkoholem. 41-latka wszczynała awantury, szarpała się z domownikami. Na widok ratownika medycznego wpadła w szał i zaczęła mu ubliżać, po czym przeszła do rękoczynów. Medykom musiał udzielić wsparcia patrol policji. Kobieta miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.Po wytrzeźwieniu włocławianka usłyszała zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.