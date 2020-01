Kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu przy wyjeździe z miasta w kierunku Gdańska. Fot. ZDMiKP

Bydgoscy drogowcy oddają dzisiaj do użytku dwie inwestycje. Kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu przy wyjeździe z miasta w kierunku Gdańska - informuje rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy Tomasz Okoński.

– W godzinach popołudniowych został udostępniony wiadukt nad linią PKP na ul. Armii Krajowej, jezdnia w kierunku Gdańska. Kierowcy przez pewien czas mogą spodziewać się jeszcze drobnych utrudnień, zwężeń, ale ruch już został puszczony. To kolejna duża inwestycja w tym miejscu i pozwoli ona niewątpliwie upłynnić ruch w tej części miasta - powiedział Tomasz Okoński.



Oddane do użytku jest też od dzisiaj rondo na Błoniu.



– Zakończyliśmy budowę ronda u zbiegu ulic Broniewskiego i Stawowej, tym samym poprawiło się bezpieczeństwo, bo na dotychczasowym skrzyżowaniu dochodziło do stłuczek, poprawiliśmy też wloty na to rondo, na wyspie jest kostka brukowa, która ułatwi skręt autobusom, na swoją trasę wraca linia nr 57 – dodał Tomasz Okoński.



Budowa ronda z przebudową dotychczasowych rozwiązań komunikacyjnych kosztowała 1,5 mln zł.