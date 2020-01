Noworoczna gala w Toruniu./fot. torun.pl

Prof. Andrzej Kossakowski z Instytutu Fizyki UMK, laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Wojciech Sobieszak, prezes Toruń-Pacific - odsłonią swoje Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu. Laureatów poznaliśmy podczas wczorajszej Prezydenckiej Gali Noworocznej na toruńskich Jordankach.

- Promocja Torunia poza granicami naszego miasta w kraju i na świecie, to jest to, co uznajemy i honorujemy w postaci „Katarzynek" w Piernikowej Alei Gwiazd - mówi Michał zaleski, prezydent Torunia. - W tym roku trafią one do przedsiębiorcy, do człowieka który w biznesie pokazał wszystko, co można osiągnąć, także oczywiście promując Toruń, reprezentując potężny światowy koncert na całą Europę Wschodnią. To pan prezes Wojciech Sobieszak. Popularne płatki toruńskie to nie tylko firma, która znakomicie prosperuje w naszym mieście, ale także uczestnicząc w działaniach gospodarczych całego konglomeratu przedsiębiorstw w Europie, również pokazuje to, co wartościowe i ciekawe w toruńskim biznesie, właśnie poza granicami naszego kraju.



Drugą „Katarzynkę" odsłoni profesor Andrzej Kossakowski.



- Nagroda, która otrzymał profesor popularnie nazywana jest „polskim noblem". Prof. Andrzej Kossakowski jest osobą, która cieszy się ogromnym uznaniem w świecie nauki. Jest także wykładowcą pracującym na uczelniach całej Europy. I w tej Europie, w innych krajach, w innych miastach, na innych uczelniach pokazuje jakość i wartość toruńskiego szkolnictwa wyższego reprezentując Uniwersytet Mikołaja Kopernika.



Podczas gali wręczona także medale Thorunium.



- Medal „Thorunium” nadaję pani Katarzynie Kafce Jaworskiej - twórczyni i dyrektorowi Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Tofifest” w Toruniu, czyli jednej z największych polskich imprez filmowych. (...) Medalem „Thorunium” wyróżniam również pana Zbigniewa Branacha – znakomitego toruńskiego dziennikarza, reportażystę i pisarza. Przed laty kierował działem reportażu tygodnika „Kultura”, ale znano go także w bardzo wielu polskich redakcjach. Jako reporter uczestniczył w strajkach sierpniowych „Solidarności” na Wybrzeżu. Okazał się mistrzem reportażu historycznego, śledczego i interwencyjnego, a także autorem kilkunastu istotnych książek o okresie PRL-u. (...) - wyjaśnił prezydent wręczając zaszczytne wyróżnienia.



Więcej w materiale Michała Zaręby.