Poseł prof. Zbigniew Girzyński, który był gościem Rozmowy dnia PR PiK, zapytany o wojnę informacyjną prowadzoną przez Rosję i jej prezydenta przeciwko Polsce, zapowiedział, że w polską politykę historyczną wpisywać się będzie konferencja, którą przygotowuje z najwybitniejszymi polskimi historykami, poświęconą zapomnianemu sojuszowi sowiecko - niemieckiemu z lat 1939 – 41.

- Konferencja będzie ukazywała udział Związku Sowieckiego we wspólnej wojnie z Niemcami przeciwko cywilizacji zachodniej w latach 39-41, jego udział także aktywny w Holokauście, w umożliwieniu Hitlerowi mordowania Żydów, i będzie przypominał takie chociażby to, że w roku 1939 Stalin zdymisjonował ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Związku Sowieckiego Litwinowa, który był z pochodzenia Żydem, i który był blokadą w porozumieniu się Hitlera ze Stalinem. Chodziło o to, aby tę funkcję objął Mołotow, co zaowocowało paktem Ribbentrop-Mołotow.