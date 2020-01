Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady segregowania odpadków pochodzących z gospodarstw domowych. W Bydgoszczy w segregowaniu pomóc może specjalna wyszukiwarka internetowa.

Mieszkańcy Bydgoszczy muszą pamiętać, że śmieci należy wrzucać do pięciu różnych pojemników - osobno metale i tworzywa sztuczne, osobno papier, szkło, bioodpady i odpady zmieszane.Do mieszkańców Bydgoszczy trafiły ulotki z listą odpadów, jakie można wrzucać do poszczególnych pojemników. A co jeśli chcemy wyrzucić coś, czego nie ma tej liście? - Warto wtedy skorzystać z internetowej wyszukiwarki odpadów, która znajduje się na stronie czystabydgoszcz.pl - doradza Krzysztof Zająkała z bydgoskiego Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi.Niestosowanie się do zasad segregacji - przy jednoczesnym zadeklarowaniu, że będzie się segregować śmieci - może skutkować potrojeniem opłaty za ich wywóz. I tak w Bydgoszczy z 22 zł miesięcznie na osobę, opłata może wzrosnąć do 66 złotych.