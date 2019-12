Dziś udostępniono do ruchu prawie 15 km odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła Bydgoszcz Północ do węzła Bydgoszcz Opławiec.

Trasa jest otwierana pół roku przed terminem. To kolejny fragment drogi S5 w woj. kujawsko-pomorskim otwarty w tym roku.Od kilku dni kierowcy mogą jeździć odcinkeim od granicy województwa do węzła Żnin Północ.– Cała prawie 15 km trasa Bydgoscz Północ - Bydgoszcz Opławiec udostępniona została do ruchu kilka miesięcy przed czasem. Pracę na odcinku zgodnie z umową będą kontynuowane do połowy 2020 roku – podkreślił rzecznik GDDKiA Jan Krynicki.W ramach budowy odcinka S5 Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec powstały trzy węzły drogowe (Bydgoszcz Północ, Maksymilianowo, Bydgoszcz Opławiec) oraz liczne obiekty inżynierskie, w tym dwa największe obiekty na całej trasie ekspresowej w województwie, czyli ponad 160-metrowy most nad Brdą oraz 227-metrowy wiadukt nad linią PKP w Maksymilianowie. Zrealizowano też przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia drogowego. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne.Budowę S5 w regionie kujawsko-pomorskim długość 130 km podzielono na siedem odcinków. Na dwóch odcinkach trwają roboty budowlane. Od węzła Żnin Północ w kierunku Szubina trwają prace na trasie głównej, co pozwoli już niebawem na przełożenie ruchu w obu kierunkach z drogi krajowej nr 5 na jedną jezdnię drogi ekspresowej S5.W przypadku trzech odcinków: Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ, Nowe Marzy - Świecie Południe i Świecie Południe - Bydgoszcz Północ toczy się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokończenia budowy, po rozwiązaniu przez GDDKiA umowy z włoską firmą Impresa Pizzarotti. Otwarto już oferty i trwa ich analiza.