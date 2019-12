Wszystko prawie już gotowe! Wieczorem w regionie rozpoczną się zabawy sylwestrowe.

Mieszkańcy największego miasta w regionie przeniosą się do 1920 roku, z okazji setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski, która będzie obchodzona za miesiąc. Sylwester Wolności na Starym Rynku rozpocznie się o 21.00. Do pierwszej w nocy na scenie będą królowały pawie pióra i smokingi, międzywojenne przeboje zaśpiewają m.in. Edyta Jungowska i Artur Pontek. Przeboje Franka Sinatry wykona Krzysztof Kiliański, a na koniec wystąpi grupa Pectus. Tak jak w poprzednim roku, podczas Sylwestra w Bydgoszczy nie będzie pokazu fajerwerków ani innych głośnych pokazów pirotechnicznych z uwagi na dobro i zdrowie zwierząt. W zamian za to odbędą się pokazy świetlne.O nieużywanie fajerwerków apeluje też do mieszkańców prezydent Torunia. Miejska zabawa potrwa od 22.30 w rytmach latynoskich i nie będzie na niej wybuchowego pokazu, zamiast tego z nieba poleci konfetti. Miasto przypomina, że ewentualne używanie fajerwerków i petard bez dodatkowego zezwolenia dopuszczalne jest wyłącznie 31 grudnia i 1 stycznia. Dziś od 18.00 do czwartej rano komunikacja miejska w Toruniu będzie bezpłatna.We Włocławku od rana przygotowany jest Sylwester na Zielonym Rynku, w związku z tym zamknięty jest parking przy Hali Targowej. O północy będzie można tam obejrzeć pokaz laserowy, wcześniej tancerzy z ogniem, czary z zielonym ogniem w rytm muzyki z lat 20.Z inowrocławskiego rynku także nic głośno w niebo nie wystrzeli. Impreza rozpocznie się o 21:30.W Bydgoszczy będzie jeździć więcej autobusów i tramwajów. W Grudziądzu komunikacja miejska będzie kursować do 20.00. Warto sprawdzić rozkłady jazdy.