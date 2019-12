29 punktów całodobowej opieki medycznej i 4 punkty pomocy stomatologicznej w naszym regionie będą do dyspozycji mieszkańców i gości w Sylwestra i Nowy Rok.

Jak przypomina Barbara Nawrocka, z wojewódzkiego oddziału NFZ w Bydgoszczy, po pomoc może zgłosić się każdy, kto w dzień ustawowo wolny od pracy, nagle poczuje źle i nie przyniosą mu ulgi leki wydawane bez recepty. Opieka jest bezpłatna dla każdego, kto posiada ubezpieczenie i można z niej korzystać na terenie całego kraju.– Jeżeli będziemy wyjeżdżali do innego województwa, czy przyjmowali gości z innego regionu, to oni również mają prawo do skorzystania w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy zagrożenia życia z tych samych świadczeń, bez względu na terenie jakiego województwa się znajdują – mówi Barbara Nawrocka. – Natomiast jeżeli wybieramy się na przykład na bal sylwestrowy do któregoś z krajów Unii Europejskiej lub wyjeżdżamy turystycznie, to warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to karta, która daje nam prawo do korzystania z pomocy medycznej na takich samych zasadach, z jakich korzystają ubezpieczeni mieszkańcy danego kraju - dodaje.Jak podkreśla Barbara Nawrocka, w przypadku stanu zagrożenia życia, wszelkich wypadków i urazów, należy zadzwonić na pogotowie lub samodzielnie zgłosić się do szpitala. Wykaz placówek świadczących świąteczną pomoc medyczną można znaleźć na stronie internetowej NFZ