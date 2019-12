Kawiarenka Naprawcza Stajnia na Barbarce zaprosiła do tworzenia własnych świec.

„Nie wyrzucaj” - to hasło przewodnie warsztatów dla mieszkańców Torunia. Kawiarenka Naprawcza Stajnia na Barbarce zaprosiła do tworzenia własnych świec.

- Jesteśmy po świętach. Na każdym wigilijnym stole znalazły się świece. Nie zawsze je dopalamy do końca. Staramy się, aby pięknie wyglądało na stole wigilijnym, natomiast zostają nam resztki, z którymi nie wiadomo co zrobić. Tymczasem możemy połamać je na kawałeczki, możemy ten wosk rozpuścić i zrobić swoje własne świece. Robimy je najprostszą metodą, bo zalewamy jakieś słoiczki, potrzebny jest tylko knot - powiedziała Sylwia Jaroszewicz-Burzyńska ze Stowarzyszenia Tillia.



Warsztaty na Barbarce potrwają do godz. 15:00 i są bezpłatne.