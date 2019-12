Uwaga! Na drogach będzie ślisko!

Synoptycy przestrzegają, że warunki na drogach regionu mogą być trudne. Fot. ilustracyjne.Pixabay.com

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed zagrożeniem w wyniku zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu wystosowano na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ogłoszono 1 stopień zagrożenia i 80-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska.



Prognozuje się temperaturę minimalną od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu -2°C, co po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu miejscami spowodować może zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.



Ostrzeżeniem przed oblodzeniem objęte zostały powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, miasto Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski i żniński.



Ważność ostrzeżenia: od godz. 20:00 dnia 27.12.2019 do godz. 08:00 dnia 28.12.2019.