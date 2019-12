101 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Pod pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego w Bydgoszczy hołd poległym oddali przedstawiciele władz województwa, służb mundurowych, kombatanci i mieszkańcy miasta.

- To jedno z pięciu zwycięskich powstań w naszej historii. Udało się połączyć silne emocje z dyscypliną - podkreślał Sławomir Łaniecki, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku, po emocjonalnym przemówieniu Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zakończyło się 16 lutego 1919 roku.Pierwsza wojna światowa i upadek mocarstw zaborczych otworzyły Polsce drogę do niepodległości, ale sprawa granic, przede wszystkim zachodniej i północnej granicy Rzeczypospolitej, pozostawała otwarta aż do ustaleń traktatu wersalskiego. Powstanie, które szybko uzyskało solidne zaplecze organizacyjne i materialne, było decydujące dla ich korzystnego dla Polaków wyznaczenia.Rocznicowe obchody odbyły się także w Mogilnie przy pomniku Powstańca Wielkopolskiego, a o godz. 18:00 odbędą się na cmentarzu parafialnym w Gąsawie. Tam obchody rozpocznie modlitwa za poległych i złożenie kwiatów pod obeliskiem. Następnie w tamtejszej szkole podstawowej zaplanowano wykład na temat Powstania Wielkopolskiego i odsłonięcie wystawy poświęconej powstańcom z Gąsawy i okolic.