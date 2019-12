Śmietnik przy ul. J. Wierzejewskiego w Bydgoszczy

Za nami czas wielkiego sprzątania i wielkiego wyrzucania. W Bydgoszczy jeszcze w Wigilię - niemal do ostatniej chwili - firmy wywozowe opróżniały z odpadów kontenery na osiedlach. Niestety w wielu miejscach śmietnikowe wiaty oplotły olbrzymie grona wyniesionych w ostatniej chwili śmieci wielkogabarytowych.

Przez całe święta sterty starych mebli, dywanów, drzwi i tym podobnych musieli „podziwiać” lokatorzy bloków mieszkający w sąsiedztwie i spacerowicze. Czyja to wina? Firm wywozowych, administracji osiedli czy ludzi, którym po prostu brak kultury?



Niektórzy mieszkańcy do samych świąt remontowali, sprzątali, kupowali nowe sprzęty, a stare - niestety - w ostatniej chwili wyrzucili pod śmietnik i po ostatnim z możliwych terminów ich wywozu.



Wielu lokatorów, uważa, że to „mało eleganckie”. - To bardzo przykry widok - podkreślają.



Krzysztof Zająkała z bydgoskiego Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi zapewnia, że zgodnie z harmonogramem firmy wywozowe do ostatniej chwili opróżniały śmietniki .



- Chociażby w samą Wigilię 24 grudnia firmy wywozowe musiały wykonać harmonogram odbioru - zaznacza.



Ale jeszcze tego samego dnia wieczorem obdarowaliśmy siebie, a zwłaszcza nasze pociechy, prezentami, a opakowania wyrzuciliśmy czasami już obok pojemników, bo miejsca w nich szybko zabrakło.



Jeśli chodzi o śmieci wielkogabarytowe, to choć cały czas obowiązują ściśle określone terminy ich wyrzucania, to wiele osób ich nie przestrzega.









.