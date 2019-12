Noworoczne podwyżki opłat w Grudziądzu

Grudziądzanie od 1 stycznia 2020 r. zapłacą więcej za przejazdy komunikacją miejską i parkowanie. I to nie koniec podwyżek.

Lista tego, co w Grudziądzu będzie droższe jest bardzo długa. W związku z wdrażanym planem naprawczym prezydent miasta szuka oszczędności i dodatkowych wpływów do budżetu.Cena biletów komunikacji miejskiej w Grudziądzu wzrośnie średnio o prawie 25 proc. Jeszcze więcej kierowcy zapłacą za bilet parkingowy. Dotąd pół godziny w strefie B kosztowało 80 groszy. Po zmianie będzie to 1,30 zł; a koszt godziny postoju w strefie A wzrośnie z 2,60 zł do 3,90 zł. Dodatkowo miasto rozszerza strefę parkowania.Więcej będzie również kosztować bilet wstępu na lodowisko, obiad w szkole, wynajęcie domku turystycznego, wzrośnie również podatek od nieruchomości i cena za odbiór śmieci.