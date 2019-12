Fot. ArchiwumPolicja apeluje do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości nie tylko do panujących przepisów, ale także warunków panujących na drodze.

Do niedzieli kujawsko-pomorscy policjanci, podobnie jak funkcjonariusze w innych regionach, prowadzą działania pn. „Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie”. Na drogach jest więcej policyjnych patroli.

- Od 24 grudnia przez całe święta na kujawsko-pomorskich drogach nikt nie zginął. Doszło natomiast do 3 wypadków, w których trzy osoby zostały ranne. Policjanci zanotowali także 120 kolizji. Niestety nie obyło się bez pijanych kierowców, których w tym czasie zatrzymaliśmy 29 - powiedziała mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.



Wzmożone kontrole na drogach prowadzone są głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu. Funkcjonariusze sprawdzają prędkość z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci. Zwracają również uwagę na stan techniczny pojazdów oraz sprawdzają prawidłowość poruszania się pieszych oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych.



