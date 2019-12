Jaki wymiar ma współcześnie Boże Narodzenia? Co z komercjalizacją Świąt? Ile w nich sacrum, a ile profanum? O tym było w „Rozmowie dnia” 26 grudnia. Gościem Polskiego Radia PiK była dr Magdalena Nowak- Paralusz, socjolog z WSB w Toruniu.



Posłuchaj całej Rozmowy Dnia

Kiedy po raz pierwszy w tym roku usłyszała Pani w radiu piosenkę „Last Christmas” George’a Michaela albo zobaczyła uśmiechającego się Mikołaja z witryny sklepowej? - pytała Katarzyna Prętkowska.– Ja akurat dość późno, bo mało w tym roku chodzę po sklepach. Studenci opowiadali mi jednak, że elementy związane ze świętami Bożego Narodzenia zaczęły pojawiać się w sklepach już wcale nie 2 listopada – ten termin wskazuję zawsze na zajęciach jako przykład. Muszę przyznać, że w tym roku okazało się jednak, że jestem zacofana, bo w niektórych sklepach już w połowie października było Boże Narodzenie – odpowiadała Magdalena Nowak-Paralusz.Jak dodała, Polacy się zmieniają i zapominają o kalendarzu. – Kiedyś święta kojarzyły się u nas głównie z tym, że spędzamy czas z rodziną - jest pójście razem na Pasterkę, wszystkie obrzędy związane z siankiem pod obrusem itd. W tej chwili ta gonitwa zaczyna się nie tylko od elementów dekoracyjnych, ale również od piosenek. Święta nagle trwają dwa miesiące i tracimy to, co w nich najważniejsze, czyli poczucie wspólnoty i spędzania tych pięknych chwil razem – mówi socjolog.Jak wynika z badań CBOS-u – jeszcze 10 lat temu ta magia, czy też komercyjna otoczka towarzysząca świętom podobała się Polakom. Teraz 72 proc. badanych twierdzi, że to ich męczy, bo jest zbyt nachalne.– Zaczynamy poszukiwać wyciszenia, bo jest przesyt tego wszystkiego. W tym wielkim biegu, w tym czasie szukania Świętego Mikołaja i prezentów, zapomnieliśmy o tym, co jest ważne. Nagle zaczynamy sobie przypominać, że może od poszukiwania 55. prezentu w Internecie, ważniejsze jest to, żeby po prostu posiedzieć razem i spędzić trochę czasu razem – na przykład śpiewając kolędy czy idąc na Pasterkę.