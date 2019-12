Podłaźniczka i inne bożonarodzeniowe zwyczaje

Współczesna podłaźniczka, czyli choinka do góry nogami. Fot. Wikipedia/Ratomir Wilkowski

Nasz region ma bardzo bogate tradycje wigilijno - świąteczne. Niektóre zwyczaje przetrwały do dziś - inne w nieco zmienionej formie.

Siostrą choinki z dawnych lat jest podłaźniczka, czyli czubek jodły, świerka lub sosnowa gałąź, które wieszane były pod sufitem.



- Była to taka choinka do góry nogami - mówi Kornelia Jędrzejewska z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.



W wigilijny wieczór częściej niż dziś dzielono się opłatkiem także ze zwierzętami. Żółty opłatek był dla krów, a czerwony dla koni. Dawniej wigilijny stół nakrywał mężczyzna.



- Kobieta nie mogła wstawać od stołu, ponieważ wierzono, że jeżeli wstanie to przez cały rok kury źle będą się nieść - tłumaczy Kornelia Jędrzejewska.



Wiele robiło się też z myślą o tych, którzy odeszli, stąd między innymi pusta zastawa przy stole.



- Dbano o to, żeby dusze dobrze były nakarmione. Stół pozostawał niesprzątnięty. Starano się nie niepokoić dusz w Wigilię, nie używano ostrych narzędzi takich jak nóż czy nożyce - mówi specjalistka.



A na pasterkę urządzano wyścigi, ponieważ wierzono, że ten gospodarz, który pierwszy przekroczy próg kościoła będzie miał szczęście w plonach przez cały rok.