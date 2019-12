Policjanci dokonują pomiaru prędkości. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Zapowiadają wzmożone kontrole i apelują o ostrożność i rozwagę. Kujawsko-pomorscy policjanci rozpoczęli działania pod hasłem „Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie”. Z większą liczbą policyjnych patroli trzeba się liczyć do niedzieli 29 grudnia.

Więcej policyjnych patroli ma poprawić bezpieczeństwo na drogach w czasie wydłużonego świątecznego wypoczynku.



- W okresie świąt Bożego Narodzenia dużo osób decyduje się na jakieś wyjazdy i ten ruch jest wzmożony. No i oczywiście później są powroty - mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Ostrzega, że na drogach do niedzieli będzie więcej policyjnych patroli, również z grupy Speed, czyli policjantów, którzy nastawieni są głównie na to, żeby sprawdzać Z jaką prędkością jeżdżą kierowcy.



- Na pewno będziemy sprawdzali czy kierowcy jeżdżą zgodnie z przepisami. Będziemy oczywiście sprawdzali także trzeźwość. W pozostałych przypadkach będziemy raczej służyć pomocą - dodaje policjantka.



Policjanci przypominają, aby nie wsiadać się za kierownicę pod wpływem alkoholu. Apelują też, by dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Warto przed dłuższą trasą sprawdzić stan techniczny auta, poziom płynów eksploatacyjnych i zabrać zapasowe żarówki.



W zeszłym roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia na kujawsko-pomorskich drogach doszło do 10 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 9 zostało rannych. Policjanci zatrzymali wówczas 63 pijanych kierowców.