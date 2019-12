20191223 183823

Groźny pożar na bydgoskich Kapuściskach. Zapaliło się jedno z mieszkań - przy ul. Wojska Polskiego. Właściciela nie było w domu. Dym wyczuli sąsiedzi, którzy zawiadomili policję i straż pożarną.

- To akurat poczuł sąsiad, bo bezpośrednio pod nim się paliło...



- Zadzwoniliśmy do sąsiadki, odpisała, że nie może rozmawiać, więc zadzwoniliśmy na straż. Stałem pod blokiem. Okazało się, że był ogień w środku, już po ścianie szedł, do sufitu...



- Sami się zorganizowaliśmy. Nie było widać, co się dzieje. Odcięto gaz i prąd, żeby strażacy mogli spokojnie pracować. To było dokładnie z tego okna widać, to jest chyba pokój, więc widać było że jest płomień, z każdą chwilą większy. Służby przyjechały bardzo szybko. Najgorsze szybko minęło, ale to nie jest najlepszy prezent przed wigilią.



Strażacy ustalają czy przyczyną pożaru mogła być świąteczna iluminacja. Jednocześnie alarmują, by nie zostawiać jej włączonej pod nieobecność.