Fot. Katarzyna Prętkowska

Szef i troje windykatorów toruńskiej firmy pożyczkowej zostało uznanych winnymi uporczywego nękania klientów, za co sąd wymierzył im kary od 10 miesięcy do roku więzienia w zawieszeniu na 2 lub 3 lata i zakazy wykonywania zawodu.

To sprawa w Toruniu bez precedensu – mówiła sędzia Sadu Rejonowego Aneta Zawulewska-Glonek uzasadniając wyrok w sprawie firmy pożyczkowej Moment Finance.



- Przedstawiciele firmy nie skorzystali ze środków prawnych, jakie przysługują w takich sytuacjach wobec dłużników. (...) Oskarżeni przychodzą, pukają. Uważali, że naklejanie naklejki na drzwiach prywatnego mieszkania jest dozwolone? Na jakiej podstawie? - argumentowała sędzia Aneta Zawulewska-Glonek.



Około 10 klientów firmy miało być nękanych od maja 2016 roku do marca 2017 roku. Sąd uznał, że oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu. Oprócz kar więzienia w zawieszeniu oraz zakazów wykonywania zawodu sąd wydał także zakaz zbliżenia się dla poszkodowanych i orzekł o konieczności zapłaty odszkodowań.



- Przez pół roku oskarżeni nachodzili nasze mieszkania. Walili w drzwi. Dla nas pokrzywdzonych to była gehenna. Przyjmuje wyrok z satysfakcją. Cieszy mnie to, że w ogóle doszło do skazania - skomentował Krzysztof Rumiński, oskarżyciel posiłkowy w sprawie.



Wyrok jest nieprawomocny.