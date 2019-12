Nowe, oznakowane Hyundai i30 kombi trafią zapewne do pionu prewencji komend w całym kraju. Fot. KWP w Bydgoszczy

26 nowych radiowozów trafi niebawem do komend policji, w tym w województwie kujawsko-pomorskim. Już odbierane są pierwsze sztuki.

Nowe, oznakowane Hyundai i30 kombi trafią zapewne do pionu prewencji

komend w całym kraju. Przetarg na ich zakup, na zlecenie Komendy Głównej Policji, przeprowadził Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Środki na ten cel pochodziły z rządowego „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, a koszt zakupu jednego wyniósł ponad 87 tysięcy złotych.



Do końca roku radiowozy muszą dojechać do swoich jednostek. Już odbierane są pierwsze sztuki.