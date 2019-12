Jak zadbać o świeżą choinkę, żeby dłużej cieszyła w święta? W pierwszej kolejności trzeba ją zahartować.

- Drzewko należy na dzień lub dwa postawić się w korytarzu albo w garażu, żeby powoli „nabrało” wyższej temperatury, która panuje w pomieszczeniu. Warto zapewnić choince dostęp do wody i zanim wstawimy drzewko do stojaka przytnijmy pień, tak żeby mógł lepiej pobierać wodę. Choinkę ustawiamy z dala od źródeł ciepła, tak żeby jej gałązki nie przesychały za szybko i dłużej cieszyły oko świątecznym wyglądem. Zadbajmy o to, żeby ubierać choinkę, która jest świeża, tak żeby przy zakładaniu świątecznych ozdób igliwie nie obsypywało się z gałązek - powiedziała Olga Ciemnoczołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.



Sprzedaż choinek prowadzą między innymi nadleśnictwa.