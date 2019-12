Żywa czy sztuczna? W doniczce czy cięta? Ostatni weekend przed świętami to czas kiedy kupujemy choinki. Jakie wybieramy najchętniej? Pytała o to w punkcie sprzedaży Nadleśnictwa Toruń nasza reporterka, Katarzyna Prętkowska.

- Świerk, jodła, sosna? - To jest duże świerk za 25 zł, to naprawdę fajna promocja.Choinka musi być żywa u państwa? - Zawsze. Co roku żywa. Nigdy nie mieliśmy sztucznej, ta tradycja podtrzymywana jest jeszcze z mojego dawnego domu, u moich rodziców. Nie wyobrażam sobie świąt ze sztuczną choinką...Jaka powinna być, żeby spełniała oczekiwania?- Gęsta, taka w kształcie bombki, nie strzelista. Taka jest najładniejsza, naszym zdaniem...- Świerk najładniej pachnie, sosna najładniej wygląda, więc ciężko się zdecydować...- Ta nie jest za niska, ani za wysoka. - Pachnie? Jak wąchałam, to kichnęłam. - To znaczy, że pachnie.- Jedną już kupiliśmy, a teraz zastanawiamy się, żeby jeszcze kupić taką w doniczce, i potem ją gdzieś wsadzić do lasu... - usłyszała nasza reporterka w punkcie sprzedaży Nadleśnictwa Toruń.