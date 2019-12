Uwaga kierowcy! Zablokowana krajowa dziesiątka w Kruszynie w gminie Sicienko pod Bydgoszczą. Samochód osobowy zderzył się z cysterną. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne.

- W sobotę przed południem (21.12.) doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z samochodem osobowym marki Volkswagen - mówi starszy aspirant Piotr Duziak. - Na tą chwilę nie są znane dokładne okoliczności tego zdarzenia. W wyniku wypadku mężczyzna kierujący Volkswagenem poniósł śmierć na miejscu, a jego pasażerka trafiła do szpitala. Policjanci na miejscu kierują ruchem.Utrudnienia potrwać mają do godz. 15:00.