Bohaterki walk o niepodległą Polskę poszukiwane. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej poprzez specjalny spot chce dotrzeć do rodzin kobiet walczących na frontach I i II wojny światowej. Materiał z udziałem statystek - wolontariuszek z całej Polski przygotowało Unisławskie Towarzystwo Historyczne.

Niepodległa Polska prócz ojców miała też wybitny matki. Jak mówiła generał Elżbieta Zawacka: „Bez kobiet nie byłoby konspiracji".- Około 100 tysięcy kobiet brało udział w walkach o niepodległość - mówi Natalia Łata, koordynator projektów Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. - My mamy w swoich zbiorach około 6 tysięcy sylwetek, więc jest to znikomy procent. Cały czas mamy co robić.Agnieszka Łuczywek - Warszewska z Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej zauważa, że kobieca historia jest pomijana. - Nigdy w głównych źródłach podręczników się nie pojawia. Chcemy tym spotem uświadomić wartość i rolę historii kobiet, które narażały życie w obronie Ojczyzny...Wszyscy, którzy chcieliby podzielić się historią kobiet w swojej rodzinie mogą to zrobić przekazując Fundacji Gen. Elżbiety Zawackiej dokumenty: zaświadczenia, fotografie czy listy lub ich kopie. Zostaną one opracowane i udostępnione w archiwum Fundacji oraz zdigitalizowane na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Projekt finansuje Narodowy Instytut Wolności.